ГоловнаПраво

​Судитимуть посадовця та фахівця підприємства через незаконний видобуток коалінів

Збитки державі сягнули майже 190 млн гривень. 

​Судитимуть посадовця та фахівця підприємства через незаконний видобуток коалінів
Незаконний видобуток коалінів
Фото: Офіс генпрокурора

Судитимуть директора структорного підрозділу та фахівця підприємства через незаконний видобуток коалінів на Черкащині. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Сума збитків сягнула майже 190 млн гривень.

Про це у телеграмі повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. 

"Спеціалізована екологічна прокуратура Черкаської обласної прокуратури завершила розслідування у справі про масштабний незаконний видобуток каолінів – корисних копалин загальнодержавного значення", – йдеться у заяві. 

Встановили, що місцеве підприємство мало чинний спеціальний дозвіл на користування надрами, однак порушило його умови і здійснювало видобуток поза межами дозволеної ділянки та контуру підрахунку запасів. Під виглядом легального видобутку каолінів посадовці фактично розробляли нові родовища без належних погоджень і контролю.

Упродовж листопада 2020 року – березня 2023 року підприємство незаконно видобуло майже 14 тисяч тонн корисних копалин, унаслідок чого державі завдано збитків на майже 190 млн грн.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр, що заподіяло тяжкі наслідки).

Каолін – стратегічна мінеральна сировина, яку широко використовують у виробництві кераміки, паперу, косметики та медичних препаратів.
﻿
