​Судитимуть посадовця та фахівця підприємства через незаконний видобуток коалінів

Судитимуть директора структорного підрозділу та фахівця підприємства через незаконний видобуток коалінів на Черкащині. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт. Сума збитків сягнула майже 190 млн гривень.

Про це у телеграмі повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Спеціалізована екологічна прокуратура Черкаської обласної прокуратури завершила розслідування у справі про масштабний незаконний видобуток каолінів – корисних копалин загальнодержавного значення", – йдеться у заяві.

Встановили, що місцеве підприємство мало чинний спеціальний дозвіл на користування надрами, однак порушило його умови і здійснювало видобуток поза межами дозволеної ділянки та контуру підрахунку запасів. Під виглядом легального видобутку каолінів посадовці фактично розробляли нові родовища без належних погоджень і контролю.

Упродовж листопада 2020 року – березня 2023 року підприємство незаконно видобуло майже 14 тисяч тонн корисних копалин, унаслідок чого державі завдано збитків на майже 190 млн грн.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 4 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр, що заподіяло тяжкі наслідки).

Нещодавно на Кіровоградщині викрили незаконний видобуток 42 тис тонн гірської породи – мігматиту. Збитки довкіллю оцінюють у 43 млн гривень.

Каолін – стратегічна мінеральна сировина, яку широко використовують у виробництві кераміки, паперу, косметики та медичних препаратів.