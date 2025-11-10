Чоловік у темряві встановлював “розтяжку” з гранатою Ф-1.

СБУ затримала агента ФСБ, який встановлював “розтяжку” з гранатою Ф-1 в міському парку Харкова.

За даними спецслужби, для підготовки теракту фігурант отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Потім він придбав на ринку малопомітну волосінь, щоб приєднати її до запобіжника гранати.

За допомогою вибуху у багатолюдному місці ворог сподівався поширити панічні настрої серед мешканців міста. Співробітники СБУ затримали терориста в темну пору доби на місці запланованого підриву, повідомляє спецслужба.

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконував 62-річний місцевий житель, якого окупанти завербували через його дружину, що мешкає у Москві та працює на російську спецслужбу.

Задокументовано, що після встановлення розтяжки, агент планував виконати ще одне завдання ФСБ: виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) з пластиду та вибухової рідини. Готову бомбу він мав закласти в центрі Харкова, щоб російські спецслужбісти дистанційно підірвали її у годину пік.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено “кнопковий” телефони для спорядження вибухівки, рацію, смартфон та планшет із доказами його контактів з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах військового стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.