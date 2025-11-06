США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаПраво

На Сумщині викрили схему розкрадання майже 16 млн грн на закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ

У червні 2023 року військовослужбовець об’єднав навколо себе посадовців кількох громад і підконтрольних ФОП-ів, щоб реалізувати схему.

На Сумщині викрили схему розкрадання майже 16 млн грн на закупівлі квадрокоптерів для ЗСУ

У Сумській області вісьмом особам повідомлено про підозру у привласненні коштів, які мали піти на закупівлю безпілотників для ЗСУ.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Як інформують слідчі, у червні 2023 року військовослужбовець об’єднав навколо себе посадовців кількох громад і підконтрольних ФОП-ів, щоб реалізувати схему.

Вони підробляли документи від імені військової частини, зокрема договори, накладні та листи-запити нібито для закупівлі квадрокоптерів. На підставі цих “документів” з рахунків чотирьох громад було перераховано понад 15,6 млн грн.

Фактичної поставки техніки не відбулося. Отримані гроші привласнили та легалізували через фінансові операції.

У залежності від скоєного учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209,  ч. 1, 2 ст. 366 та ч. 3, 4 ст. 358 КК України. Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу.

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюють слідчі ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки НП України.

  • Раніше прокурори Франківської окружної прокуратури Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника благодійного фонду Львова та мешканця Тернопільщини, які ошукали військових і волонтерів на 2,2 млн грн.
