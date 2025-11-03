CБУ затримала ймовірного інформатора РФ, який встановив мінікамеру для шпигування за ешелонами ЗСУ

США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
18-річний юнак діяв у Полтавській та Кіровоградській областях.

Контррозвідка Служби безпеки затримала підозрюваного в роботі на Росію юнака, який діяв у Полтавській та Кіровоградській областях. Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

Зловмисник шпигував за військовими ешелонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони України. Для цього фігурант встановив на одному із місцевих перегонів Укрзалізниці приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Таким чином окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту.

Крім того, зловмисник намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.

За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у Телеграм-каналах з пошуку “легких заробітків”.

Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим Служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

У фігуранта вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.
