На понад 8 років посадили за ґрати інформаторку, яка корегувала удари РФ по Полтавщині

Вона намагалася наводити ракетно-дронові атаки рашистів по обласному центру в обхід ППО.

Реальний термін ув’язнення отримала російська інформаторка, яку у лютому цього року затримали за коригування ворожого вогню по Полтавщині. Вона потрапила за ґрати на 8,5 роки.

Про це розповіли у СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисниця намагалася наводити ракетно-дронові атаки рашистів по обласному центру в обхід ППО. Для цього жінка відстежувала місця базування радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп поблизу міста.

Також задокументували, як після повітряних ударів РФ по Полтаві інформаторка збирала для окупантів дані про наслідки обстрілів. Для цього вона об’їжджала місця ворожих "прильотів", фотографувала пошкоджені будівлі та разом із їхніми координатами відправляла кураторові.

Корегувальницею виявилася місцева мешканка, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Суд визнав її винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив їй 8,5 року позбавлення волі.