Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаПраво

На понад 8 років посадили за ґрати інформаторку, яка корегувала удари РФ по Полтавщині

Вона намагалася наводити ракетно-дронові атаки рашистів по обласному центру в обхід ППО.

На понад 8 років посадили за ґрати інформаторку, яка корегувала удари РФ по Полтавщині
Фото: З відкритих джерел

Реальний термін ув’язнення отримала російська інформаторка, яку у лютому цього року затримали за коригування ворожого вогню по Полтавщині. Вона потрапила за ґрати на 8,5 роки. 

Про це розповіли у СБУ. 

Як встановило розслідування, зловмисниця намагалася наводити ракетно-дронові атаки рашистів по обласному центру в обхід ППО. Для цього жінка відстежувала місця базування радіолокаційних станцій та мобільних вогневих груп поблизу міста.

Також задокументували, як після повітряних ударів РФ по Полтаві інформаторка збирала для окупантів дані про наслідки обстрілів. Для цього вона об’їжджала місця ворожих "прильотів", фотографувала пошкоджені будівлі та разом із їхніми координатами відправляла кураторові.

Корегувальницею виявилася місцева мешканка, яка потрапила до уваги окупантів, коли шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Суд визнав її винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

З урахуванням співпраці зі слідством, суд призначив їй 8,5 року позбавлення волі.

  • Нещодавно СБУ затримала мешканця Полтавщини, підозрюваного в передаванні даних ФСБ для ударів по Миргороду.
