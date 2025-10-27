На Київщині начальника фінслужби військової частини підозрюють у нарахуванні незаконних виплат на 500 000 грн

Офіцер майже рік після звільнення двох військовослужбовців не припиняв їхні виплати, тому кошти з бюджету продовжували надходити на їхні рахунки.

У Київській області викрили начальника фінансової служби військової частини, який, за даними слідства, незаконно продовжував нараховувати грошове забезпечення звільненим військовослужбовцям. Через його дії держава втратила майже 500 тис. гривень.

Про це повідомили у ДБР.

Офіцер майже рік після звільнення двох військовослужбовців не припиняв їхні виплати, тому кошти з бюджету продовжували надходити на їхні рахунки.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, державі завдали збитків майже на 500 000 гривень.

Начальнику фінансової служби повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.