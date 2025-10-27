На Київщині начальника фінслужби військової частини підозрюють у нарахуванні незаконних виплат на 500 000 грн

Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаПраво

На Київщині начальника фінслужби військової частини підозрюють у нарахуванні незаконних виплат на 500 000 грн

Офіцер майже рік після звільнення двох військовослужбовців не припиняв їхні виплати, тому кошти з бюджету продовжували надходити на їхні рахунки.

На Київщині начальника фінслужби військової частини підозрюють у нарахуванні незаконних виплат на 500 000 грн

У Київській області викрили начальника фінансової служби військової частини, який, за даними слідства, незаконно продовжував нараховувати грошове забезпечення звільненим військовослужбовцям. Через його дії держава втратила майже 500 тис. гривень.

Про це повідомили у ДБР.

Офіцер майже рік після звільнення двох військовослужбовців не припиняв їхні виплати, тому кошти з бюджету продовжували надходити на їхні рахунки.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, державі завдали збитків майже на 500 000 гривень.

Начальнику фінансової служби повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies