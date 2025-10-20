Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури викрили та припинили незаконний намив понад 30 тисяч тонн піску з Кременчуцького водосховища.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Роботи проводилися поза межами дозволеної ділянки, на відстані близько пів кілометра від берега. Для цього використовували потужний земснаряд із двигуном у 150 кінських сил, який міг за годину викачати до 250 кубометрів піску – еквівалент чотирьох великих самоскидів.
Видобутий пісок незаконно транспортували пульпопроводом на берег і продавали підприємствам та приватним особам, здебільшого за готівку.
Жодних податків чи рентної плати за користування надрами не сплачували. Організував схему місцевий підприємець, який залучив до процесу технічний персонал, бухгалтерів і осіб, відповідальних за оформлення документів.
“Усі вони діяли як злагоджена система: частина займалася видобутком і транспортуванням, інші підробляли документи, маскуючи незаконну діяльність під легальну”, ‒ розповіли прокурори.
Під час обшуків вилучено земснаряд, спецтехніку, мобільні телефони, бухгалтерські документи та зразки піску для проведення експертиз.
Незаконне видобування піску повністю припинено.
Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 240 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України – незаконне видобування корисних копалин та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною здійснювати діяльність, пов’язану з користуванням надрами.
- У вересні на Житомирщині викрито незаконний видобуток піску зі збитками довкіллю на понад 68 млн грн. Слідство встановило, що впродовж 2024 року, не маючи спеціальних дозволів, підприємство незаконно видобуло 68 745 кубометрів піску.