Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури викрили та припинили незаконний намив понад 30 тисяч тонн піску з Кременчуцького водосховища.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Роботи проводилися поза межами дозволеної ділянки, на відстані близько пів кілометра від берега. Для цього використовували потужний земснаряд із двигуном у 150 кінських сил, який міг за годину викачати до 250 кубометрів піску – еквівалент чотирьох великих самоскидів.

Видобутий пісок незаконно транспортували пульпопроводом на берег і продавали підприємствам та приватним особам, здебільшого за готівку.

Жодних податків чи рентної плати за користування надрами не сплачували. Організував схему місцевий підприємець, який залучив до процесу технічний персонал, бухгалтерів і осіб, відповідальних за оформлення документів.

“Усі вони діяли як злагоджена система: частина займалася видобутком і транспортуванням, інші підробляли документи, маскуючи незаконну діяльність під легальну”, ‒ розповіли прокурори.

Під час обшуків вилучено земснаряд, спецтехніку, мобільні телефони, бухгалтерські документи та зразки піску для проведення експертиз.

Незаконне видобування піску повністю припинено.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 240 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України – незаконне видобування корисних копалин та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною здійснювати діяльність, пов’язану з користуванням надрами.