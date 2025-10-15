Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зимова кампанія України
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Апеляція ВАКС дозволила здійснювати заочне розслідування щодо Жеваго

Суд задовольнив скаргу прокурора. 

Апеляція ВАКС дозволила здійснювати заочне розслідування щодо Жеваго
Констянтин Жеваго
Фото: Ліга нет

Сьогодні, 15 жовтня Апеляційна плата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування стосовно олігарха Костянтина Жеваго

Про це повідомили у громадській організації Transparency International Ukraine та на платформі "ВАКС вирішив". 

"Так, АП ВАКС дозволила здійснювати заочне розслідування у цій справі", – зазначили у ГО. 

Прокурор наполягав на здійсненні спеціального досудового розслідування задля процесуальної економії та забезпечення ефективного досудового розслідування, оскільки Жеваго перебуває в розшуку.

Захист заперечував клопотання та наполягав на відсутності підстав для його задоволення, оскільки наразі у Франції вирішується питання про екстрадицію Жеваго.

У вересні 2025 року слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування. На думку судді, самої лише постанови про оголошення Жеваго у міжнародний розшук недостатньо для цього, а подання клопотання про спеціальне досудове розслідування до прийняття рішення про екстрадицію є передчасним. Якщо екстрадицію таки проведуть, то це створить можливість для безпосередньої участі Жеваго у кримінальному провадженні.

НАБУ та САП підозрює Костянтина Жеваго в наданні ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву $2,7 млн хабаря за рішення на користь підконтрольної йому компанії. 
