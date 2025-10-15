Апеляція ВАКС дозволила здійснювати заочне розслідування щодо Жеваго

Сьогодні, 15 жовтня Апеляційна плата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування стосовно олігарха Костянтина Жеваго.

Про це повідомили у громадській організації Transparency International Ukraine та на платформі "ВАКС вирішив".

"Так, АП ВАКС дозволила здійснювати заочне розслідування у цій справі", – зазначили у ГО.

Прокурор наполягав на здійсненні спеціального досудового розслідування задля процесуальної економії та забезпечення ефективного досудового розслідування, оскільки Жеваго перебуває в розшуку.

Захист заперечував клопотання та наполягав на відсутності підстав для його задоволення, оскільки наразі у Франції вирішується питання про екстрадицію Жеваго.

У вересні 2025 року слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування. На думку судді, самої лише постанови про оголошення Жеваго у міжнародний розшук недостатньо для цього, а подання клопотання про спеціальне досудове розслідування до прийняття рішення про екстрадицію є передчасним. Якщо екстрадицію таки проведуть, то це створить можливість для безпосередньої участі Жеваго у кримінальному провадженні.

НАБУ та САП підозрює Костянтина Жеваго в наданні ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву $2,7 млн хабаря за рішення на користь підконтрольної йому компанії.