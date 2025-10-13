На Закарпатті прокуратура вимагає встановити охоронний статус для 527 га пралісів

Тячівська окружна прокуратура звернулась до Закарпатського окружного адміністративного суду із позовними заявами про визнання протиправною бездіяльність держпідприємства, а, зокрема, його філії ‒ “Карпатського лісового офісу”.

У Закарпатській області прокуратура вимагає в суді зобов’язати державне підприємство “Ліси України” встановити охоронний статус для 527 га пралісів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори через суд ініціюють встановлення важливого захисту пралісів - унікальних природних багатств Карпат, що є рідкісними осередками недоторканої природи.

Тячівська окружна прокуратура звернулась до Закарпатського окружного адміністративного суду із позовними заявами про визнання протиправною бездіяльність держпідприємства, а, зокрема, його філії ‒ “Карпатського лісового офісу”.

“Ліси України” хочуть зобов’язати провести роботи із “винесення в натурі (на місцевості) меж пралісових пам’яток природи місцевого значення”.

Йдеться про об’єкти природно-заповідного фонду площею більше 527 га:

“Праліси Плайського лісництва” (161,7 га);“Праліси Нересницького лісництва” (128,7 га); “Праліси Турбатського лісництва” (136,8 га);“Праліси і квазіпраліс Лопухівського лісництва” (100 га).

Прокурори підкреслюють, що відсутність проектів землеустрою та закріплених меж унеможливлює належну охорону природних територій та створює ризики для збереження унікальних пралісових екосистем.

“Позовні заяви пред’явлені прокурором в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції Закарпатської області прийняті до розгляду Закарпатським окружним адміністративним судом”, ‒ йдеться у пресрелізі.