Начальника селищної військової адміністрації із Херсонщини підозрюють у хабарництві

Повідомили про підозру начальнику селищної військової адміністрації на Херсонщині у вимаганні та одержанні понад 930 тисяч гривень.

Про це розповіли у Офісі генпрокурора.

"Керівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомив про підозру начальнику однієї із селищних військових адміністрацій Генічеського району Херсонської області в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Також підозрюють першого заступника начальника адміністрації та начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, упродовж березня 2023 ‒ жовтня 2024 років посадовці, діючи у змові, систематично вимагали та отримували хабарі від підлеглих працівників. У разі відмови погрожували їм позбавленням премій та грошових винагород.

Гроші працівники перераховували на банківські рахунки однієї з підозрюваних, яка надалі передавала їх керівнику адміністрації. Отриману суму ‒ понад 930 тисяч гривень ‒ учасники схеми розподілили між собою.

Правоохоронці затримали підозрюваних. Суд обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою з правом внесення застави ‒ 605 600 гривень начальнику адміністрації, 121 120 гривень його заступнику, начальнику відділу ‒ особисте зобов’язання.