ДБР розслідує понад 2,7 тис. справ щодо злочинів проти нацбезпеки України

З початку повномасштабного вторгнення росіян Державне бюро розслідувань розслідує 2 тис. 780 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави.
"Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну або співпрацюють з ворогом під час війни. Слідчі ДБР збирають докази, допитують свідків і передають матеріали до суду, щоб кожен винний був притягнутий до відповідальності", – йдеться у повідомленні.
Як зазначили у ДБР, йдеться про:
- 1 895 проваджень – за фактами державної зради (ст. 111 КК України);
- 696 проваджень – за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України);
- 46 проваджень – за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.
Станом на початок жовтня 2025 року:
- 1 519 особам повідомлено про підозру;
- 515 осіб оголошено в розшук;
- 1 351 особа перевіряється на причетність до державної зради та колабораціонізму;
- 1 301 обвинувальний акт скеровано до суду.
"Серед останніх результатів – реальні тюремні вироки для перебіжчиків, які перейшли на бік ворога, та викриття колаборантів, що добровільно співпрацювали з окупаційними адміністраціями", – зазначили у Бюро.