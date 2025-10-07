Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаПраво

ДБР розслідує понад 2,7 тис. справ щодо злочинів проти нацбезпеки України

Найбільше проваджень – за фактами державної зради. 

ДБР розслідує понад 2,7 тис. справ щодо злочинів проти нацбезпеки України
Ілюстративне фото
Фото: ДБР

З початку повномасштабного вторгнення росіян Державне бюро розслідувань розслідує 2 тис. 780 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки держави.

"Державне бюро розслідувань системно викриває осіб, які зрадили Україну або співпрацюють з ворогом під час війни. Слідчі ДБР збирають докази, допитують свідків і передають матеріали до суду, щоб кожен винний був притягнутий до відповідальності", – йдеться у повідомленні. 

Як зазначили у ДБР, йдеться про:

  • 1 895 проваджень – за фактами державної зради (ст. 111 КК України);
  • 696 проваджень – за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України);
  • 46 проваджень – за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

Станом на початок жовтня 2025 року:

  • 1 519 особам повідомлено про підозру;
  • 515 осіб оголошено в розшук;
  • 1 351 особа перевіряється на причетність до державної зради та колабораціонізму;
  • 1 301 обвинувальний акт скеровано до суду.

"Серед останніх результатів – реальні тюремні вироки для перебіжчиків, які перейшли на бік ворога, та викриття колаборантів, що добровільно співпрацювали з окупаційними адміністраціями", – зазначили у Бюро.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies