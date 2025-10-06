Суд стягнув у дохід держави активи екснардепа-регіонала Олійника

Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаПраво

Суд стягнув у дохід держави активи екснардепа-регіонала Олійника

Йдеться про корпоративні права, прогулянкове судно та 7 об'єктів нерухомості.

Суд стягнув у дохід держави активи екснардепа-регіонала Олійника
Фото: Макс Левин

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив апеляцію Мін’юсту та стягнув в дохід держави активи колишнього нардепа від «Партії регіонів» Володимира Олійника.

Як зазначили у міністерстві юстиції, апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу стосовно екснардепа. Суд постановив стягнути в дохід держави майно та корпоративні права, повʼязані з Олійником.

В дохід держави стягнули:

  • 6 об’єктів нерухомого майна, які знаходяться в Черкасах;
  • 1 об’єкт нерухомості, який знаходиться в Київській області;
  • самохідне, моторне прогулянкове судно;
  • частку корпоративних прав в ТОВ «Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ»

Постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Володимир Олійник - колишній народний депутат України VII скликання (від "Партії регіонів"). Він є одним із засновників організації антиукраїнського спрямування так званого "Комітету спасіння України" та активно бере участь в російських пропагандистських програмах, зокрема в телепрограмі "Вечер с Владимиром Соловьйовим" та ток-шоу на телеканалі "Звєзда". В своїх виступах він публічно підтримує та поширює наративи російської пропаганди.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies