Суд стягнув у дохід держави активи екснардепа-регіонала Олійника

Йдеться про корпоративні права, прогулянкове судно та 7 об'єктів нерухомості.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнив апеляцію Мін’юсту та стягнув в дохід держави активи колишнього нардепа від «Партії регіонів» Володимира Олійника.

Як зазначили у міністерстві юстиції, апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу стосовно екснардепа. Суд постановив стягнути в дохід держави майно та корпоративні права, повʼязані з Олійником.

В дохід держави стягнули:

6 об’єктів нерухомого майна, які знаходяться в Черкасах;

1 об’єкт нерухомості, який знаходиться в Київській області;

самохідне, моторне прогулянкове судно;

частку корпоративних прав в ТОВ «Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ»

Постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Володимир Олійник - колишній народний депутат України VII скликання (від "Партії регіонів"). Він є одним із засновників організації антиукраїнського спрямування так званого "Комітету спасіння України" та активно бере участь в російських пропагандистських програмах, зокрема в телепрограмі "Вечер с Владимиром Соловьйовим" та ток-шоу на телеканалі "Звєзда". В своїх виступах він публічно підтримує та поширює наративи російської пропаганди.