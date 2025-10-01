За місяць від ігор організатори отримували до 300 тисяч гривень прибутків готівкою.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з Дніпра та його спільника, які відкрили у місті два гральних заклади.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Спочатку правоохоронець орендував у житлових районах два приміщення, куди закупив комп’ютери та спеціальне програмне забезпечення, а також найняв працівників, які виконували ролі адміністраторів. Для уникнення викриття до залів клієнтів запускали виключно через попередній запис телефоном. Грати в азартні ігри відвідувачі тут могли цілодобово.

За місяць від ігор організатори отримували до 300 тисяч гривень прибутків готівкою.

Колишній правоохоронець та його спільник обвинувачуються у незаконній діяльності з проведення азартних ігор за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Троє інших учасники організованої групи, які обслуговували нелегальні гральні зали, раніше пішли на співпрацю з правоохоронними органами, уклали угоди про визнання винуватості. Провадження щодо них наразі розглядаються судом.

Разом з тим, головний фігурант ще раніше потрапив у поле зору правоохоронців. У березні 2025 року його викрили на продажі електронних сигарет з канабісом, після чого звільнили з правоохоронних органів. Нині ця справа розглядається у суді.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.