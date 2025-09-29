На Сумщині військовослужбовця засудили до 7 років за смертельну ДТП на підпитку

Внаслідок аварії від отриманих травм одна жінка загинула на місці події, інша зазнала численних тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

На Сумщині до 7 років позбавлення волі засудили військовослужбовця, який вчинив смертельну ДТП у стані сп’яніння та залишив потерпілих у небезпеці.

Про це повідомили в Офісі генрокурора.

Військового визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України ‒ порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої та залишення в небезпеці.

Встановлено, що у січні 2024 року на Сумщині військовослужбовець, керуючи автомобілем «Volkswagen Transporter» у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та наїхав на двох пішоходів, які стояли біля узбіччя дороги.

Внаслідок ДТП від отриманих травм одна жінка загинула на місці події, інша зазнала численних тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Після вчиненого обвинувачений, не зупинився і не надав допомогу потерпілим. Він покинув місце події, але того ж дня був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Військовослужбовця визнано винним та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк п’ять років.

Суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих, стягнув на їхню користь відшкодування витрат на лікування та поховання, а також компенсацію моральної шкоди.