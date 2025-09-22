Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Про підозру у привласненні коштів повідомили директору компанії, що будувала модульні будинки в Мощуні

Будинки мали стати тимчасовим житлом для людей, які втратили домівки внаслідок руйнувань Київщини російськими військовими.

Про підозру у заволодінні грошима благодійного фонду повідомили директору приватного товариства, що будувало модульні будинки у селі Мощун на Київщині, повідомили в Офісі генпрокурора.

Про підозру підприємцю повідомили прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Встановлено, що благодійний фонд у 2022 році замовив та оплатив виготовлення та встановлення 10 модульних будинків. 

Гроші – 10,4 млн гривень, виконавцю робіт перерахували у повному обсязі заздалегідь. Однак приватне товариство встановило лише 3 будинки, а решту зобов’язань не виконало. 

Так, житло для мешканців Мощуна мали облаштувати до кінця 2022 року, втім будинки не встановили і досі. Таким чином, згідно висновків експерта, благодійній організації завдано збитки на майже 4 млн гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
