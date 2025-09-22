Будинки мали стати тимчасовим житлом для людей, які втратили домівки внаслідок руйнувань Київщини російськими військовими.

Про підозру у заволодінні грошима благодійного фонду повідомили директору приватного товариства, що будувало модульні будинки у селі Мощун на Київщині, повідомили в Офісі генпрокурора.

Про підозру підприємцю повідомили прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Будинки мали стати тимчасовим житлом для людей, які втратили домівки внаслідок руйнувань Київщини російськими військовими.

Встановлено, що благодійний фонд у 2022 році замовив та оплатив виготовлення та встановлення 10 модульних будинків.

Гроші – 10,4 млн гривень, виконавцю робіт перерахували у повному обсязі заздалегідь. Однак приватне товариство встановило лише 3 будинки, а решту зобов’язань не виконало.

Так, житло для мешканців Мощуна мали облаштувати до кінця 2022 року, втім будинки не встановили і досі. Таким чином, згідно висновків експерта, благодійній організації завдано збитки на майже 4 млн гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.