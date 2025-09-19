​СБУ повідомила про підозру "експерту" із Львівщини, який втік за кордон і поширює роспропаганду

Йому загрожує до 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі.

Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного ворожого пропагандиста, який публічно поширює фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

Як повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області, йдеться про 43-річного уродженця Львівщини, який позиціонує себе "політичним експертом" українського медіапростору. У 2022 році він втік за кордон і з того часу активно поширює російську пропаганду.

"Використовуючи власні інформаційні ресурси та доступні йому медіамайданчики, фігурант намагається публічно формувати негативний імідж України на міжнародній арені", – зазначили у СБУ.

Він регулярно транслює тези кремлівської пропаганди, дискредитує українську владу та виправдовує збройну агресію рф проти України.

У 2023 році "рупори Кремля" в програмі "Вечер у Соловйова" використали його відео як "доказ" невдоволення українців ситуацією в державі та нібито протистояння військових проти влади.

А вже у 2024 році він став "гостем" одного з іноземних пропагандистських телеканалів, де транслював наративи, вигідні Кремлю.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти його підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі чоловік переховується від правосуддя за межами України. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Йому загрожує до 15 років увʼязнення або довічне позбавлення волі.