ГоловнаПраво

Комісія допустила перших 98 учасників до нового конкурсу суддів ВАКС

26 кандидатів не пройшли. 

Комісія допустила перших 98 учасників до нового конкурсу суддів ВАКС
Фото: Макс Требухов

Сьогодні, 16 вересня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) допустила перших 98 з 205 охочих до кваліфікаційного оцінювання на зайняття 23 вакантних посад суддів ВАКС. А 26 кандидатів комісія не допустила. 

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine. 

"Таким чином наразі відсіяли трохи більше ніж 20% охочих зайняти місце судді ВАКС. Це поки значно кращий результат, ніж під час попереднього конкурсу, де на цьому етапі відсіяли загалом 33% конкурсантів", – зазначили у TIU.

Найпоширенішими причинами недопуску, як і під час попереднього відбору, були: 

  • відсутність необхідного 7-річного стажу роботи адвокатом, суддею чи науковцем, 
  • неподання спеціальної заяви про відсутність обставин, передбачених ч. 4 ст. 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», 
  • неподання необхідних копій дипломів про освіту з додатками. 

18 вересня Комісія розгляне питання про допуск решти 81 учасника, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.

Із 7 липня по 6 серпня охочі взяти участь в конкурсі могли подати свої документи на уже третій конкурс до Вищого антикорупційного суду. За цих 30 днів загалом 205 правників звернулися до ВККС із відповідними заявами.
﻿
