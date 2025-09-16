Комісія допустила перших 98 учасників до нового конкурсу суддів ВАКС

Сьогодні, 16 вересня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) допустила перших 98 з 205 охочих до кваліфікаційного оцінювання на зайняття 23 вакантних посад суддів ВАКС. А 26 кандидатів комісія не допустила.

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

"Таким чином наразі відсіяли трохи більше ніж 20% охочих зайняти місце судді ВАКС. Це поки значно кращий результат, ніж під час попереднього конкурсу, де на цьому етапі відсіяли загалом 33% конкурсантів", – зазначили у TIU.

Найпоширенішими причинами недопуску, як і під час попереднього відбору, були:

відсутність необхідного 7-річного стажу роботи адвокатом, суддею чи науковцем,

неподання спеціальної заяви про відсутність обставин, передбачених ч. 4 ст. 7 Закону України «Про Вищий антикорупційний суд»,

неподання необхідних копій дипломів про освіту з додатками.

18 вересня Комісія розгляне питання про допуск решти 81 учасника, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.

Із 7 липня по 6 серпня охочі взяти участь в конкурсі могли подати свої документи на уже третій конкурс до Вищого антикорупційного суду. За цих 30 днів загалом 205 правників звернулися до ВККС із відповідними заявами.