САП хоче конфіскувати активи родини ексголови Дарницької РДА, зокрема круїзний катер і квартири

САП вимагає визнати необґрунтованими активи, якими користується родина колишнього голови Дарницької РДА, зокрема йдеться про круїзний катер і квартири у Києві.

Про це йдеться у пресрелізі антикорупційної прокуратури.

Прокурор САП на підставі матеріалів НАЗК та зібраних спільно з НАБУ доказів звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 7 млн грн, якими користується родина колишнього голови Дарницької районної державної адміністрації.

Мова йде про:

дві квартири у столичному житловому комплексі загальною площею 169,5 кв. м;

два нежитлові приміщення на Дніпровській набережній загальною площею 220 кв. м;

круїзний катер “Bayliner 245 SB”, 2007 року випуску.

Загальна вартість активів становить 7 177 935 гривень.

З’ясовано, що дружина та мати посадовця набули зазначені активи протягом 2020–2021 років, проте “посадовець міг прямо чи опосередковано вчиняти дії щодо них, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження”.

Перевірка встановила, що посадовець та його родина не могли купити це майно за законні доходи. Різниця між реальною вартістю майна і тим, скільки вони могли б заробити законно, становить 7 270 690 грн. Тобто майно вважається необґрунтованим відповідно до ч. 2 ст. 290 ЦПК України.

Відтак прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.