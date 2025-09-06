Суд призначив підозрюваному в організації конвертаційного центру експодатківцеві запобіжний захід

Йому призначили тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 119 млн гривень.

Сьогодні, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцеві, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"Зазначимо, що вказаному колишньому топ посадовцеві податкової служби та його спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом", – повідомили прокурори і додали, що у межах цього провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.

Вони організували роботу конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.

Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада 2025 року.

Їхні дії кваліфікували за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.