У Києві викрили підприємство, яке постачало полімери для російських компаній

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ викрили власника та комерційного директора підприємства у Києві на постачанні до РФ полімерної продукції.

Про це йдеться у пресрелізі ОГП.

Цю продукцію росіяни використовували для забезпечення потреб державних компаній та військового сектору країни-агресора в пакувальних матеріалах.

Їм інкриміновано пособництво у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі–агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави–агресора, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Встановлено, що підозрювані особи вже після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, організували протиправний механізм постачання обладнання для виробництва пакувальних матеріалів з паперу та картону, виготовленого на підконтрольних їм українських підприємствах, до російських компаній і державних підприємств критичної інфраструктури країни-агресора.

Зазначені поставки йшли через треті країни. Наразі встановлено понад 10 випадків експорту матриць для здійснення відтисків (профілів фігурних з полімерних матеріалів), що забезпечують формування пакувальних матеріалів та іншої продукції, на адресу підконтрольної іноземної компанії.

Загальна вартість поставок становить щонайменше 100 000 євро.

Вказану продукцію потім у тій же кількості та номенклатурі передали російській компанії, яка за інформацією слідства, з 2017 по 2022 роки була постійним контрагентом української компанії за прямими договорами.

Таким чином, використовуючи іноземне підприємство підозрювані документально приховували фактичного кінцевого отримувача товару.

Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи і проживання підозрюваних, вилучено документи, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Станом на зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

“Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності СБУ”, ‒ зазначено у пресрелізі.