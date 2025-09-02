На Львівщині судитимуть ексдиректора санаторію та підрядника, які привласнили 1,3 млн грн

Кошти виділялися на ремонт житлових корпусів санаторію для розміщення переселенців.

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього в.о. директора держпідприємства ‒ санаторію та підрядника.

Про це йдеться у пресрелізі прокуратури.

Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення офіційних документів. Також керівника суб’єкта господарювання обвинувачують у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Слідство встановило: у 2022 році обвинувачені привласнили майже 1,3 млн грн, які виділялися на ремонт житлових корпусів санаторію для розміщення внутрішньо-переміщених осіб.

Для реалізації схеми в.о. директора санаторію погодив наданий підрядником акт виконаних будівельних робіт та довідку про їх вартість, які не відповідали дійсності. В документах було завищено обсяги та вартість цих робіт, про що обвинувачені достеменно знали.

Згідно з цими документами, підряднику було безпідставно перераховано кошти.

Окрім цього, він легалізував гроші – перевів на рахунок товариства з ознаками фіктивності.