Чотири роки ув'язнення присудили жінці із Сумщини, яка намагалася продати немовля за $30 тис

Вона запропонувала "покупцю" оформити фіктивне батьківство. 

Чотири роки ув'язнення присудили жінці із Сумщини, яка намагалася продати немовля за $30 тис
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/ranniptashky

Чотири роки ув'язнення присудили жінці із Сумщини, яка намагалася продати власне немовля за 30 тисяч доларів. 

Як повідомили у Сумській облпрокуратурі, 35-річну жительку обалсті визнали винною в закінченому замаху на торгівлю малолітньою дитиною.

У суді довели, що на початку 2025 року жінка, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину за 30 тисяч доларів. 

Вже після народження дівчинки 1 травня цього року вона домовилась передати немовля мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформити фіктивне батьківство.

Спочатку вона отримала завдаток розміром 1 тис. доларів США, а вже під час передачі основної частини коштів її затримали. 

Затримання жінки, яка намагалася продати немовля
Фото: Сумська облпрокуратура
Затримання жінки, яка намагалася продати немовля

У суді обвинувачена провину свою визнала, просила суворо не карати. На вирок суду вона чекала за гратами.

У Харкові затримали жінку, яка продала двомісячну доньку за 20 тисяч доларів.
﻿
