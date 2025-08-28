Киянин прикривався іменем відомого військового для збору коштів нібито на ЗСУ

20-річний киянин створив у соціальній мережі TikTok фейкову сторінку від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ.

20-річний киянин створив у соціальній мережі TikTok фейкову сторінку від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ і виманював гроші у людей.

Про це повідомили у Головному слідчому управлінні Національної поліції України.

“Використовуючи реальні відео з військовим, зловмисник видавав себе за офіцера та закликав громадян робити внески на потреби армії”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Відомо про щонайменше двох потерпілих: один перерахував на картку фігуранта 5 тисяч гривень, інший ‒ 23,5 тисячі гривень.

Зловмисника викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу столичних кіберполіцейських. Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього комп’ютер та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Наразі фігуранту оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора. Досудове розслідування триває.