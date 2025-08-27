За гроші він перевіряв відомості про наявність осіб у розшуку, обмеження на виїзд за кордон та іншу закриту інформацію.

В Івано-Франківській області за матеріалами ДБР судитимуть заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу, який торгував інформацією з закритих баз даних.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Посадовець систематично продавав конфіденційну інформацію.

Слідство встановило, що за гроші він перевіряв відомості про наявність осіб у розшуку, обмеження на виїзд за кордон та іншу закриту інформацію. Для цього використовував персональний ключ доступу до реєстрів.

З лютого 2025 року він незаконно передав дані щодо щонайменше 43 осіб, за що отримав близько 2 тисяч доларів США.

“ДБР спільно з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали його у травні 2025 року”, ‒ зазначили у Бюро.

Посадовця судитимуть за вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також за вчинення несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах) та автоматизованих системах.

У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.