27-річна директорка фірми пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію.

У Києві поліцейські затримали жінку, яка за 19 тисяч доларів знімала військовозобов’язаних з розшуку з подальшим бронюванням у своїй компанії.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

27-річна директорка фірми, маючи зв’язки із службовими особами ТЦК та СП, за гроші пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію.

Викрили й задокументували злочинну діяльність жінки слідчі столичного главку поліції за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.

Жінку затримали її відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми коштів від клієнта.

“Слідчі за процесуального керівництва Київської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили затриманий про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України)”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі особи, причетні до незаконної оборудки.

У липні СБУ повідомила, що правоохоронці підозрюють посадовця однієї з міськрад Житомирської області у незаконному бронюванні за хабар.