Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаПраво

У Києві викрили схему зняття чоловіків з розшуку і фіктивного бронювання за $19 тис.

27-річна директорка фірми пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію. 

У Києві викрили схему зняття чоловіків з розшуку і фіктивного бронювання за $19 тис.

У Києві поліцейські затримали жінку, яка за 19 тисяч доларів знімала військовозобов’язаних з розшуку з подальшим бронюванням у своїй компанії.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

27-річна директорка фірми, маючи зв’язки із службовими особами ТЦК та СП, за гроші пропонувала призовникам дистанційно зняти їх з військового обліку з подальшим фіктивним працевлаштуванням у свою компанію. 

Викрили й задокументували злочинну діяльність жінки слідчі столичного главку поліції за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.

Жінку затримали її відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання обумовленої суми коштів від клієнта.

“Слідчі за процесуального керівництва Київської Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомили затриманий про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України)”, ‒ йдеться у пресрелізі. 

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, встановлюються всі особи, причетні до незаконної оборудки.

У липні СБУ повідомила, що правоохоронці підозрюють посадовця однієї з міськрад Житомирської області у незаконному бронюванні за хабар.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies