«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Судитимуть посадовця ТЦК, якого звинувачують у "мобілізації на папері" 17 осіб

Він вносив неправдиві відомості до автоматизованої системи обліку для фіктивного підвищення показників мобілізації.

Судитимуть посадовця ТЦК, якого звинувачують у "мобілізації на папері" 17 осіб
Судитимуть посадовця ТЦК із Прикарпаття
Фото: ДБР

Завершили досудове розслідування стосовно одного з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області. 

Як повідомили у ДБР, посадовець свідомо вносив неправдиві відомості до автоматизованої системи обліку для фіктивного підвищення показників мобілізації.

Чоловік за допомогою власного криптографічного ключа несанкціоновано змінював дані у картках військовозобов’язаних. Зокрема, оформлював їх нібито залучення до ЗСУ, знімав з обліку та навіть видавав фейкові направлення до трьох різних військових частин.

Загалом посадовець так "мобілізував" 17 осіб. 

"Звісно, всі вони спокійно перебували за місцем проживання, а військові частини підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх підрозділах. У такий спосіб він хотів штучно покращити звітність мобілізації, не задумуючись про шкоду обороноздатності держави", – зазначили у Бюро. 

Чоловікові повідомили про підозру в червні цього року.

Його дії кваліфікували за несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно (ч. 3 ст. 362 КК України та ч. 1 ст. 362 КК України).

У разі доведення судом вини, посадовцю загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.

  • Посадовця Київського ТЦК та СП затримали за вимагання 3500$ за зняття з розшуку.
