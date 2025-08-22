Судитимуть посадовця ТЦК, якого звинувачують у "мобілізації на папері" 17 осіб

Він вносив неправдиві відомості до автоматизованої системи обліку для фіктивного підвищення показників мобілізації.

Завершили досудове розслідування стосовно одного з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області.

Як повідомили у ДБР, посадовець свідомо вносив неправдиві відомості до автоматизованої системи обліку для фіктивного підвищення показників мобілізації.

Чоловік за допомогою власного криптографічного ключа несанкціоновано змінював дані у картках військовозобов’язаних. Зокрема, оформлював їх нібито залучення до ЗСУ, знімав з обліку та навіть видавав фейкові направлення до трьох різних військових частин.

Загалом посадовець так "мобілізував" 17 осіб.

"Звісно, всі вони спокійно перебували за місцем проживання, а військові частини підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх підрозділах. У такий спосіб він хотів штучно покращити звітність мобілізації, не задумуючись про шкоду обороноздатності держави", – зазначили у Бюро.

Чоловікові повідомили про підозру в червні цього року.

Його дії кваліфікували за несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно (ч. 3 ст. 362 КК України та ч. 1 ст. 362 КК України).

У разі доведення судом вини, посадовцю загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.