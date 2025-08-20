З червня 2024 по березень 2025 року він залучав п’ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об’єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях.

ДБР повідомило про підозру ексначальнику ДСНС у Вінницькій області, який змушував підлеглих безоплатно працювати на його особистих будівництвах та ремонтах.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного органу.

Слідство встановило, що з червня 2024 по березень 2025 року він залучав п’ятьох співробітників рятувальної служби до будівництва та ремонту об’єктів нерухомості у Вінницькій та Харківській областях. Людей змушували працювати як у робочий, так і у позаробочий час. Замість виконання службових обов’язків вони зводили будинки чиновника та проводили ремонтні роботи.

Встановлено щонайменше чотири об’єкти, на яких посадовець використовував підлеглих як безоплатну робочу силу.Колишній керівник очолював обласне управління понад 15 років, а з весни 2025 року перебуває на пенсії. Наразі він обіймає посаду керівника комунального підприємства у Вінниці.

Під час обшуків за місцем його проживання та колишньої роботи вилучено документи на право власності, медичні довідки про інвалідність, 10 тисяч євро, мобільний телефон, сервер відеоспостереження та цифрові носії інформації.

Ексчиновнику повідомлено про підозру у вербуванні людей з метою експлуатації, вчиненому з використанням службового становища щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 149 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у сумі 2,49 млн гривень.

Слідчі встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.