У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у багатоповерхівці після російського обстрілу

На місці працювали 140 рятувальників, піротехніки, кінологи, психологи.

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у багатоповерхівці після російського обстрілу
рятувальники на місці обстрілу в Харкові

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у п’ятиповерхівці, яка потрапила під російський удар 18 серпня.

Про це повідомила ДСНС України.

рятувальники на місці обстрілу в Харкові
рятувальники на місці обстрілу в Харкові

Внаслідок терористичної атаки загинули сім людей, серед них двоє дітей. Ще 24 мешканці поранені, з них шестеро дітей. Двох людей вдалось врятувати.

У ДСНС додали що на місці ворожого обстрілу працювали 140 рятувальників, піротехніки, кінологи, психологи та 39 одиниць техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС.

рятувальники на місці обстрілу в Харкові
рятувальники на місці обстрілу в Харкові

  • Того ж дня, 18 серпня, зафіксували влучання в землю двох ворожих БпЛА типу "Герань-2" в Індустріальному районі.
