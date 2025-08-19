рятувальники на місці обстрілу в Харкові

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у п’ятиповерхівці, яка потрапила під російський удар 18 серпня.

Про це повідомила ДСНС України.

Внаслідок терористичної атаки загинули сім людей, серед них двоє дітей. Ще 24 мешканці поранені, з них шестеро дітей. Двох людей вдалось врятувати.

У ДСНС додали що на місці ворожого обстрілу працювали 140 рятувальників, піротехніки, кінологи, психологи та 39 одиниць техніки з Харківського, Волинського, Житомирського, Луганського, Закарпатського гарнізонів ДСНС.

