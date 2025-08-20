На Харківщині унаслідок детонації ворожої міни постраждав 19-річний хлопець

На Харківщині жінка підірвалась на міні

19-річний юнак втратив частину руки через підрив на ворожій міні біля Волохівки у Харківській області.

Про це інформує Центр координації протимінної діяльності.

19-річний хлопець знайшов у полі невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху він отримав тяжкі вибухові травми: травматичну ампутацію правої руки та пошкодження лівої кінцівки.

Постраждалого у тяжкому стані доставлено до стабілізаційного пункту.

У Центрі нагадують, у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів негайно звертайтеся на гарячу лінію 0800 33 10 40 або телефонуйте 101, 102 чи 112.