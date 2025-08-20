«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Харківщині унаслідок детонації ворожої міни постраждав 19-річний хлопець

Хлопець знайшов у полі невідомий вибухонебезпечний предмет.

На Харківщині унаслідок детонації ворожої міни постраждав 19-річний хлопець
На Харківщині жінка підірвалась на міні
Фото: Нацполіція

19-річний юнак втратив частину руки через підрив на ворожій міні біля Волохівки у Харківській області.

Про це інформує Центр координації протимінної діяльності.

19-річний хлопець знайшов у полі невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху він отримав тяжкі вибухові травми: травматичну ампутацію правої руки та пошкодження лівої кінцівки. 

Постраждалого у тяжкому стані доставлено до стабілізаційного пункту.

У Центрі нагадують, у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів негайно звертайтеся на гарячу лінію 0800 33 10 40 або телефонуйте 101, 102 чи 112.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies