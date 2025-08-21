Рада прийняла новий закон про професійну освіту, орієнтовану на сучасний ринок праці

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада прийняла в цілому новий закон «Про професійну освіту» (законопроєкт 13107-д).
Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, закон в цілому підтримали 285 народних обранців.
“Це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, що відкриває доступ до близько 390 млн євро підтримки від ЄС”, – написала Свириденко.
Вона зазначила, що закон дає професійним коледжам фінансову й управлінську автономію, оновлює зміст освіти у співпраці з бізнесом та запроваджує незалежне оцінювання знань у кваліфікаційних центрах. Це дозволить готувати спеціалістів, яких потребує сучасний ринок праці.
Також Свириденко повідомила, що уряд щороку інвестуватиме в модернізацію інфраструктури. Це нові майстерні, лабораторії, утеплення гуртожитків та реконструкцію закладів.