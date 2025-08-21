Рада прийняла новий закон про професійну освіту, орієнтовану на сучасний ринок праці

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, що відкриває доступ до близько 390 млн євро підтримки від ЄС.

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада прийняла в цілому новий закон «Про професійну освіту» (законопроєкт 13107-д).

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, закон в цілому підтримали 285 народних обранців.

“Це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, що відкриває доступ до близько 390 млн євро підтримки від ЄС”, – написала Свириденко.

Вона зазначила, що закон дає професійним коледжам фінансову й управлінську автономію, оновлює зміст освіти у співпраці з бізнесом та запроваджує незалежне оцінювання знань у кваліфікаційних центрах. Це дозволить готувати спеціалістів, яких потребує сучасний ринок праці.

Також Свириденко повідомила, що уряд щороку інвестуватиме в модернізацію інфраструктури. Це нові майстерні, лабораторії, утеплення гуртожитків та реконструкцію закладів.