«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Рада прийняла новий закон про професійну освіту, орієнтовану на сучасний ринок праці

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко зазначила, що це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, що відкриває доступ до близько 390 млн євро підтримки від ЄС.

Рада прийняла новий закон про професійну освіту, орієнтовану на сучасний ринок праці
ілюстративне фото
Фото: pixabay

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада прийняла в цілому новий закон «Про професійну освіту» (законопроєкт 13107-д). 

Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, закон в цілому підтримали 285 народних обранців. 

“Це важливий крок на шляху європейської інтеграції та виконання Плану України, що відкриває доступ до близько 390 млн євро підтримки від ЄС”, – написала Свириденко.

Вона зазначила, що закон дає професійним коледжам фінансову й управлінську автономію, оновлює зміст освіти у співпраці з бізнесом та запроваджує незалежне оцінювання знань у кваліфікаційних центрах.  Це дозволить готувати спеціалістів, яких потребує сучасний ринок праці.

Також Свириденко повідомила, що уряд щороку інвестуватиме в модернізацію інфраструктури. Це нові майстерні, лабораторії, утеплення гуртожитків та реконструкцію закладів. 
