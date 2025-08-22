Жумаділов: АОЗ і ДОТ хочуть об'єднати без умови завершення воєнного стану. Конкретну дату визначить МО

Об’єднати Агенцію оборонних закупівель із Державним оператором тилу можуть до завершення воєнного стану, сказав директор АОЗ Арсен Жумаділов в інтерв’ю каналу LB live. Він сказав, що нинішній міністр оборони Денис Шмигаль вважає, що зволікати з об’єднанням не потрібно.

Жумаділов також пояснив, чому об’єднання не зробили раніше. Спершу НАТО вказало Україні, що, за їхньою практикою, має бути лише одна агенція.

Україна тоді попросила зачекати із цим до кінця воєнного стану і поки подивитися, що і як саме працює в різних агенціях. НАТО дало на це згоду.

“І далі, коли міністерство оборони зрозуміло, що в принципі немає сенсу далі рухатися з двома агенціями, їх можна об’єднувати в одну агенцію, то самому міністерству це повернули і сказали: «У вас записано в вимогах створення однієї агенції, але після завершення воєнного стану». Тоді це ще було обрамлено скандалом”, – пояснив він.

Україна, за його словами, пояснювала партнерам, що об’єднання агенцій потрібно не для того, аби встановити контроль однієї людини, а щоб бути ефективнішим і зрозумілим для Збройних Сил і міністерства оборони.

“Немає сенсу мати двох директорів, дві наглядові ради. Всі ці посадові особи отримують заробітні плати, вони чималі, це великі гроші. Є сенс це об’єднати, щоб все найкраще, що є у Державного оператора тилу і в Агенції оборонних закупівель, поєднати. Зараз позиція міністра Дениса Анатолійовича є такою, що не потрібно зволікати з цим об’єднанням”, – сказав він.

Жумаділов додав, що, наскільки він розуміє, незабаром міністерство оборони внесе зміни до наказу і змінить частину про терміни об’єднання з “після закінчення воєнного стану” на конкретну дату.

“Яку саме – це вже краще адресувати міністерству”, – сказав він.

Історія з об'єднанням АОЗ і ДОТ

В 2023-му задля збільшення прозорості закупівель для армії при міністерстві оборони створили дві профільні агенції: Державний оператор тилу, що відповідає за всі незбройні постачання (харчування для армії, форма, пально-мастильні матеріали) і Агенцію оборонних закупівель, яка займається закупівлею озброєння. Керівником першої став Арсен Жумаділов, який раніше керував агенцією ресурсного забезпечення армії, а другої – Марина Безрукова, яка мала досвід налагодження закупівельних процесів в "Укренерго".

Торік міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю LB заявив, що АОЗ і ДОТ збираються об'єднати в одну агенцію, і що процес уже на фінальній стадії. "Зараз ми фіналізуємо процес створення об’єднаної Агенції (АОЗ і ДОТ). Лонч одразу буде з призначенням наглядової ради", – сказав він у вересні.

Безрукова, коментуючи можливе об'єднання в розмові з УП, розповіла, що 16 вересня декілька годин обговорювала робочі процеси з Умєровим, і він жодного слова не сказав їй про об'єднання. Незабаром вона отримала листа від європейського аташе, який розповів про візит представників ДОТ, які "сказали, що всі збройні закупівлі будуть вести вони". Лист вона відправила Кліменкову, а "він сказав, що не знає ніякого аташе і це все якась Санта-Барбара". Однак і інші люди почали говорити їй про об'єднання.

Безрукова запитала в Умєрова, що відбувається, і той запросив її на зустріч разом із Кліменковим. "Діма сказав, що прийнято рішення, що збройні закупівлі будуть передаватись ДОТу, а мене запрошують в наглядову раду, бо я «хороший стратег». Умєров запитав у Безрукової її ставлення до цього, і вона назвала це дуже поганою ідеєю через ризик зупинки постачань і збиття попередніх домовленостей. "Потім я спитала, власне, а навіщо це робити? І тут Дмитро сказав, що це є вимогою НАТО", – додала Марина.

"Міністр сказав, що ми маємо тоді всі разом обговорити все і не будемо рухатись, поки все не погодимо. І поговоримо після того, як він повернеться зі Штатів. Я була з цим абсолютно згодна", – додала вона.

1 жовтня Умєров сказав, що систему закупівель реформують, і того ж дня представництво НАТО в Україні зазначило, що ДОТ і АОЗ повинні існувати окремо, принаймні на час війни, писала "Європейська правда". "Після сьогоднішньої заяви міністра оборони Умерова, ми підтверджуємо наше розуміння того, що два відомства будуть розділені", – сказали в представництві.

Наглядові ради, призначення яких було вимогою міжнародних партнерів, створили 11 жовтня.

Цього року створили Комісію з реорганізації, її очолює Жумаділов. Після реорганізації АОЗ стане правонаступником ДОТ.