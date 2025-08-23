На фронті загинув майстер спорту України міжнародного класу Олексій Хабаров

Він був також багатократним рекордсменом України.

На війні з російськими окупантами загинув майстер спорту України міжнародного класу Олексій Хабаров.

Про це повідомляє відділення НОК України в Горішніх Плавнях.

Олексій Хабаров також був засновником стрілецького клубу “Фенікс” на базі вищого професійного ліцею та багатократним рекордсменом України.

“Олексій був не лише видатним спортсменом, але й наставником для молоді - він працював стипендіатом нашого відділення, проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту, надихав їх власним прикладом”, - повідомили у відділенні НОК.