З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті загинув майстер спорту України міжнародного класу Олексій Хабаров

Він був також багатократним рекордсменом України.

На фронті загинув майстер спорту України міжнародного класу Олексій Хабаров
Олексій Хабаров
Фото: Відділення НОК України в Горішніх Плавнях

На війні з російськими окупантами загинув майстер спорту України міжнародного класу Олексій Хабаров.

Про це повідомляє відділення НОК України в Горішніх Плавнях.

Олексій Хабаров також був засновником стрілецького клубу “Фенікс” на базі вищого професійного ліцею та багатократним рекордсменом України.

“Олексій був не лише видатним спортсменом, але й наставником для молоді - він працював стипендіатом нашого відділення, проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту, надихав їх власним прикладом”, - повідомили у відділенні НОК.

  • 11 липня 2025 року, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Юрій Єгоров - боксер і боєць розвідки бригади “Азов” Національної гвардії України.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies