На фронті загинув майстер спорту України міжнародного класу Олексій Хабаров

На війні з російськими окупантами загинув майстер спорту України міжнародного класу Олексій Хабаров.
Про це повідомляє відділення НОК України в Горішніх Плавнях.
Олексій Хабаров також був засновником стрілецького клубу “Фенікс” на базі вищого професійного ліцею та багатократним рекордсменом України.
“Олексій був не лише видатним спортсменом, але й наставником для молоді - він працював стипендіатом нашого відділення, проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту, надихав їх власним прикладом”, - повідомили у відділенні НОК.
- 11 липня 2025 року, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Юрій Єгоров - боксер і боєць розвідки бригади “Азов” Національної гвардії України.