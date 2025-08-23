Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові позашляховик зіштовхнувся з тролейбусом та автобусом, 8 постраждалих. Водія затримали (оновлено)

Зокрема постраждали 6 пасажирів громадського транспорту, а також водій та пасажир позашляховика.

У Харкові позашляховик зіштовхнувся з тролейбусом та автобусом, 8 постраждалих. Водія затримали (оновлено)
Фото: поліція

У Харкові сьогодні, 23 серпня, на проспекті Героїв Харкова сталося зіткнення позашляховика Toyota, тролейбуса та автобуса, внаслідок чого є постраждалі, повідомляє поліція. 

Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика. Усіх потерпілих доставлено до лікарні.

Наразі слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини автопригоди встановлюються.

Оновлено. Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила про затримання водія позашляховика, який спричинив у Харкові ДТП із постраждалими.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, 46-річний водій автомобіля Toyota, рухаючись із перевищенням швидкості по проспекту Героїв Харкова в бік центру міста, допустив зіткнення з маршрутним автобусом.

Від удару позашляховик розвернуло, після чого він врізався у тролейбус, що рухався у попутному напрямку.

Внаслідок аварії постраждали (отримали гостру реакцію на стрес та тілесні ушкодження) сім людей, серед них — вагітна жінка та 16-річна дівчина.

Попередньо встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, він відмовився проходити перевірку на вміст алкоголю за допомогою «Драгера».

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.
﻿
