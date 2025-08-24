«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Стабілізація під Добропіллям
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
ЗСУ зачистили від ворога три села у Донецькій області, ‒ Сирський

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку.

Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

ЗСУ успішно контратакували і зачистили від ворога три села у Донецькій області. 

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Йдеться про Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.

Сирський зазначив, що відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку.

Головком поспілкувався насамперед із військовослужбовцями, які тривалий час тримають оборону Покровська, відбиваючи удари переважаючих сил противника, у 25-тій повітряно-десантній, 68-мій єгерській, 32-ій і 155-тій механізованих бригадах. 

Він нагородив найкращих воїнів за стійкість, хоробрість та зразкове виконання військового обов’язку.

