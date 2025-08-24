ЗСУ зачистили від ворога три села у Донецькій області, ‒ Сирський

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку.

ЗСУ успішно контратакували і зачистили від ворога три села у Донецькій області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Йдеться про Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку.

Сирський зазначив, що відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку.

Головком поспілкувався насамперед із військовослужбовцями, які тривалий час тримають оборону Покровська, відбиваючи удари переважаючих сил противника, у 25-тій повітряно-десантній, 68-мій єгерській, 32-ій і 155-тій механізованих бригадах.

Він нагородив найкращих воїнів за стійкість, хоробрість та зразкове виконання військового обов’язку.

facebook.com/CinCAFofUkraine