Армія РФ вбила одного мешканця Харківщини. Це шестеро людей постраждали

Упродовж доби через російську агресію на Харківщині загинула одна людина. Ще шестеро – постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти області.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Куп'янську загинула 82-річна жінка, постраждали 35-річна і 83-річна жінки та 56-річний чоловік.
У селищі Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік, у сел. Коротич Пісочинської громади – 43-річний; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 54-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 БпЛА типу «Молнія»;
- 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Підсереднє);
- у Чугуївському районі пошкоджено магазин (сел. Старий Салтів);
- у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, загинули тварини (с. Рясне).
На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.