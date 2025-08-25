Армія РФ вбила одного мешканця Харківщини. Це шестеро людей постраждали

Упродовж доби через російську агресію на Харківщині загинула одна людина. Ще шестеро – постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти області.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янську загинула 82-річна жінка, постраждали 35-річна і 83-річна жінки та 56-річний чоловік.

У селищі Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік, у сел. Коротич Пісочинської громади – 43-річний; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 54-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Підсереднє);

у Чугуївському районі пошкоджено магазин (сел. Старий Салтів);

у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, загинули тварини (с. Рясне).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.