«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Стабілізація під Добропіллям
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Армія РФ вбила одного мешканця Харківщини. Це шестеро людей постраждали

Росіяни атакували 4 населені пункти області.

Армія РФ вбила одного мешканця Харківщини. Це шестеро людей постраждали
Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби через російську агресію на Харківщині загинула одна людина. Ще шестеро – постраждали. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти області. 

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Куп'янську загинула 82-річна жінка, постраждали 35-річна і 83-річна жінки та 56-річний чоловік.

У селищі Старий Салтів постраждав 39-річний чоловік, у сел. Коротич Пісочинської громади – 43-річний; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 54-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 3 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено  багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Підсереднє); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено магазин (сел. Старий Салтів); 
  • у Богодухівському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство, загинули тварини (с. Рясне).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Куп’янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.
﻿
