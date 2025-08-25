ГУР оприлюднило дані про сімох осіб, причетних до мілітаризації українських дітей в окупації

Росія продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України.

Головне управління розвідки Міноборони у розділі “Викрадачі дітей” на порталі War&Sanctions публікує дані про сімох осіб і три організації, які здійснюють мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях України, а також сприяють незаконному оформленню опіки над ними російськими сім'ями.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Держава-агресор Росія продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України. Зокрема, Росія проводить цілеспрямовані заходи з примусової інтеграції дітей із тимчасово окупованих територій України в російське суспільство та з їхнього військово-патріотичного й ідеологічного “виховання”. Руйнуючи їхню національну ідентичність та нав’язуючи викривлену реальність, росія прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років ці діти поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн Кремля", - йдеться в повідомленні.

Серед опублікованих сьогодні фігурантів:

керівництво спортивних клубів “Сила Донбасу“ та “Спартак”;

керівництво руху “Юнармія”;

представники окупаційної та регіональної влади рф;

очільниця проєкту зі сприяння усиновленню українських дітей.

Дані про цих осіб та організації були отримані від учасників хакатону “War&Sanctions”, який відбувся в травні.

Раніше, до річниці запуску порталу War&Sanctions ГУР оприлюднило дані щодо 13 осіб, які проводять заходи з мілітаризації українських дітей на ТОТ.