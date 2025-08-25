На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Стабілізація під Добропіллям
ГУР оприлюднило дані про сімох осіб, причетних до мілітаризації українських дітей в окупації

Росія продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України.

ГУР оприлюднило дані про сімох осіб, причетних до мілітаризації українських дітей в окупації
Ілюстративне фото
Фото: ЦНС

Головне управління розвідки Міноборони у розділі “Викрадачі дітей” на порталі War&Sanctions публікує дані про сімох осіб і три організації, які здійснюють мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях України, а також сприяють незаконному оформленню опіки над ними російськими сім'ями.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Держава-агресор Росія продовжує здійснювати культурний геноцид як складову частину своєї агресії проти України. Зокрема, Росія проводить цілеспрямовані заходи з примусової інтеграції дітей із тимчасово окупованих територій України в російське суспільство та з їхнього військово-патріотичного й ідеологічного “виховання”. Руйнуючи їхню національну ідентичність та нав’язуючи викривлену реальність, росія прагне легалізувати окупацію в очах майбутніх поколінь і розраховує, що за кілька років ці діти поповнять мобілізаційний ресурс для майбутніх воєн Кремля", - йдеться в повідомленні.

Серед опублікованих сьогодні фігурантів:

  • керівництво спортивних клубів “Сила Донбасу“ та “Спартак”;
  • керівництво руху “Юнармія”;
  • представники окупаційної та регіональної влади рф;
  • очільниця проєкту зі сприяння усиновленню українських дітей.

Дані про цих осіб та організації були отримані від учасників хакатону “War&Sanctions”, який відбувся в травні.

Раніше, до річниці запуску порталу War&Sanctions ГУР оприлюднило дані щодо 13 осіб, які проводять заходи з мілітаризації українських дітей на ТОТ.
﻿
