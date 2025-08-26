«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
У Києві відкрився Протезний центр "Human Titans" для допомоги пораненим бійцям

За тестовий час роботи закладу протезування отримали 10 ветеранів з різних регіонів України.

Фото: Віталій Кличко в telegram

У Києві на базі однієї з лікарень відкрився протезний центр "Human Titans", побудований за ініціативи мера столиці Віталія Кличка та за підтримки мера Берліна Кая Веґнера. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі. 

"Сьогодні у Києві відкрили надзвичайно важливий об’єкт – Протезний центр «Human Titans». Він працюватиме на базі однієї з міських лікарень й надаватиме допомогу пораненим воїнам та цивільним, які потребують сучасного протезування й реабілітації. Ідея створення центру виникла під час мого візиту до Берліна близько 2-х років тому. Завдяки підтримці мера Берліна Кая Веґнера, благодійної організації Life Bridge Ukraine та компанії ONUR GROUP Ukraine вдалося реалізувати цей проєкт", – повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, на створення центру з міського бюджету було виділено 11,2 млн грн. Ще понад 29 млн грн на капремонт центру виділила компанія ONUR GROUP Ukraine. А обладнання для центру придбала Life Bridge Ukraine. 

"В експлуатацію обладнання, яке придбала і передала  Life Bridge Ukraine, почали вводити в червні. Фахівці центру вже працюють на ньому і розпочали виготовляти протези. Центр також обладнаний 3D-сканером для виготовлення високоточних компонентів протезів", – розповів Кличко. 

Він також повідомив, що 6 техніків-протезистів Центру пройшли навчання у центрах протезування в Берліні. За тестовий час роботи закладу протезування отримали 10 ветеранів з різних регіонів України.
