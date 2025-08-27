Росія вночі атакувала енергетичні та газові об'єкти в шести областях України

Триває оцінка завданої шкоди. На місцях влучань працюють аварійні та рятувальні служби.

У ніч з 26 на 27 серпня Росія здійснила чергову масовану атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України: на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Близько першої ночі внаслідок удару безпілотника було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів.

На Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання. Триває оцінка завданої шкоди. На місцях влучань працюють аварійні та рятувальні служби.

"Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики Росії з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це - черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення", - наголосили в Міненерго.

Як повідомлялося, Україна планує накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу на опалювальний сезон 2025-2026. Станом на серпень, вже накопичено 2,4 млн тонн вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ та 11 млрд кубометрів газу в ПСГ.