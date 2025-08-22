​Україна накопичила 2,4 млн тонн вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ та 11 млрд кубометрів газу в ПСГ, - Кулеба

За словами міністра, країна готова до опалювального сезону на понад 70%.

У рамках підготовки до осіннє-зимового періоду 2025/2026 Україна накопичила на складах ТЕС та ТЕЦ 2,4 млн тонн вугілля та закачала у підземні сховища приблизно 11 млрд кубометрів газу.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 млн тонн вугілля, середньомісячна витрата очікується від 850 тисяч в міжопалювальний період і буде збільшена на 40% в опалювальний період. Обсяг зберігання газу у підземних сховищах на сьогоднішній день складає приблизно 11 млрд куб. м", – сказав Кулеба під час "Години запитань до уряду" в парламенті.

За його словами, створені резерви палива для котелень складають 90 тис. тонн вугілля, 85 тис. тонн рідкого палива, 585 тис. куб. м дров, 32 тис. тонн пелет.

Кулеба також зазначив, що Україна готова до опалювального сезону на понад 70%