​Україна накопичила 2,4 млн тонн вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ та 11 млрд кубометрів газу в ПСГ, - Кулеба

У рамках підготовки до осіннє-зимового періоду 2025/2026 Україна накопичила на складах ТЕС та ТЕЦ 2,4 млн тонн вугілля та закачала у підземні сховища приблизно 11 млрд кубометрів газу.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".
"На складах ТЕС і ТЕЦ накопичено 2,4 млн тонн вугілля, середньомісячна витрата очікується від 850 тисяч в міжопалювальний період і буде збільшена на 40% в опалювальний період. Обсяг зберігання газу у підземних сховищах на сьогоднішній день складає приблизно 11 млрд куб. м", – сказав Кулеба під час "Години запитань до уряду" в парламенті.
За його словами, створені резерви палива для котелень складають 90 тис. тонн вугілля, 85 тис. тонн рідкого палива, 585 тис. куб. м дров, 32 тис. тонн пелет.
Кулеба також зазначив, що Україна готова до опалювального сезону на понад 70%
- Раніше міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що Україна має закачати в ПСГ щонайменше 13,2 млрд куб. м газу, 4,6 млрд. куб. м з яких – імпорт.
- Минулого року до опалювального сезону готувалися за спеціально розробленим алгоритмом. Це був уже другий опалювальний сезон, коли використовуватимемо лише український газ. За минулий рік видобуток газу в Україні зріс до 13,9 млрд кубометрів. Крім того, за рік компанія пробурила 370 тисяч метрів. Це на 14% більше, ніж у 2023 році та є максимальним показником за останні роки.
- У 2023 році Україна достроково закачала у сховища плановий обсяг газу на зиму - 14,7 млрд кубометрів. Це - саме та кількість, якої має вистачити для проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Зокрема, і з урахуванням затрат для додаткової генерації електроенергії.