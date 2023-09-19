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Україна достроково закачала у сховища плановий обсяг газу на зиму

"Нафтогаз" виконав план із забезпечення обсягів газу в ПСГ з випередженням графіка.

Україна достроково закачала у сховища плановий обсяг газу на зиму
Фото: EPA/UPG

Група "Нафтогаз" виконала план Кабінету міністрів із забезпечення обсягів газу в ПСГ з випередженням графіка.

Ппро це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

"Для проходження опалювального сезону, згідно з планом заходів з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2023/24 року та його проходження, затвердженого розпорядженням уряду, необхідно було створити запаси у підземних газових сховищах у розмірі 14,7 млрд куб. м. Сьогодні Група Нафтогаз досягла цього показника, виконавши план, поставлений Кабінетом міністрів до 1 листопада, достроково", –йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що 14,7 млрд кубометрів – саме та кількість, якої має вистачити для проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. Зокрема, і з урахуванням затрат для додаткової генерації електроенергії.

Водночас голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов наголосив, що, попри виконаний план для проходження опалювального сезону, Україна продовжує нарощувати видобуток і закачувати газ у ПСГ.

Нагадаємо, Укртрансгаз почав закачувати газ у підземні сховища для наступного опалювального сезону в квітні. За сезон відбору, а саме з 7 жовтня 2022 року, з ПСГ було відібрано 5,572 млрд кубометрів газу.

На початку року під час перемовин у Давосі "Нафтогаз" домовився про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону. Також Нафтогаз домовився з ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великобританією про фінансування закупівлі додаткового газу.

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