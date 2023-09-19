Росія активізувала операції навколо островів у нижній течії Дніпра на Херсонщині, − британська розвідка

Це район вважають цей район стратегічно важливим.

Протягом першої половини вересня тривають запеклі бої навколо островів у нижній течії Дніпра в Херсонській області, які зараз є лінією фронту. Російські війська активізували там операції.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Обидві сторони здійснили рейди з командами на невеликих човнах до островів і протилежних берегів річок.

Існує реалістична ймовірність того, що російські операції в цьому районі активізувалися, оскільки цей сектор перейшов під відповідальність новоствореного 40-го армійського корпусу.

Кількість залучених сил порівняно з іншими фронтами невелика. Однак обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає можливість відвести підрозділи противника від напружених боїв у Запорізькій та Донецькій областях.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yAcwFfJcIa — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 19, 2023

Нагадаємо, британська розвідка раніше повідомила, що посилила свої війська на Оріхівському напрямку у Запорізькій області.