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Росія активізувала операції навколо островів у нижній течії Дніпра на Херсонщині, − британська розвідка

Це район вважають цей район стратегічно важливим.

Росія активізувала операції навколо островів у нижній течії Дніпра на Херсонщині, − британська розвідка
Річка Дніпро поблизу села Львове на Херсонщині
Фото: uk.wikipedia.org

Протягом першої половини вересня тривають запеклі бої навколо островів у нижній течії Дніпра в Херсонській області, які зараз є лінією фронту. Російські війська активізували там операції.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Обидві сторони здійснили рейди з командами на невеликих човнах до островів і протилежних берегів річок.

Існує реалістична ймовірність того, що російські операції в цьому районі активізувалися, оскільки цей сектор перейшов під відповідальність новоствореного 40-го армійського корпусу.

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Кількість залучених сил порівняно з іншими фронтами невелика. Однак обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає можливість відвести підрозділи противника від напружених боїв у Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, британська розвідка раніше повідомила, що посилила свої війська на Оріхівському напрямку у Запорізькій області.

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