За минулу добу ЗСУ знищили ще 520 російських загарбників

Загалом Росія вже втратила в Україні 273 460 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 520 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 273 460 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 273460 (+520) осіб

танків - 4628 (+5)

бойових броньованих машин - 8851 (+17)

артилерійських систем - 6062 (+35)

РСЗВ - 778 (+2)

засоби ППО - 526 (+1)

літаків - 315 (+0)

гелікоптерів - 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4784 (+15)

крилаті ракети - 1479 (+17)

кораблі / катери - 20 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 8601 (+30)

спеціальна техніка - 903 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 3 зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.