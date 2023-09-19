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За минулу добу ЗСУ знищили ще 520 російських загарбників

Загалом Росія вже втратила в Україні 273 460 військових.

За минулу добу ЗСУ знищили ще 520 російських загарбників
Скріншот відео
Фото: СтратКом ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 520 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 273 460 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 273460 (+520) осіб
  • танків - 4628 (+5)
  • бойових броньованих машин - 8851 (+17)
  • артилерійських систем - 6062 (+35)
  • РСЗВ - 778 (+2)
  • засоби ППО - 526 (+1)
  • літаків - 315 (+0)
  • гелікоптерів - 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4784 (+15)
  • крилаті ракети - 1479 (+17)
  • кораблі / катери - 20 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8601 (+30)
  • спеціальна техніка - 903 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 3 зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.

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