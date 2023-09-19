За минулу добу ЗСУ знищили ще 520 російських загарбників

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 520 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 273 460 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 273460 (+520) осіб
- танків - 4628 (+5)
- бойових броньованих машин - 8851 (+17)
- артилерійських систем - 6062 (+35)
- РСЗВ - 778 (+2)
- засоби ППО - 526 (+1)
- літаків - 315 (+0)
- гелікоптерів - 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4784 (+15)
- крилаті ракети - 1479 (+17)
- кораблі / катери - 20 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8601 (+30)
- спеціальна техніка - 903 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 3 зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.