Головне за понеділок, 18 вересня: прапор над Андріївкою, звільнення заступників міністра оборони, Зеленський в США

Наш прапор над Андріївкою, понад 20 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, звільнення сімох заступників міністра оборони, вибухи в окупованому Донецьку, новий пакет допомоги від Німеччини. Яким запам’ятається 572-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський прибув до США.

У Вашингтоні заплановані переговори Володимира Зеленського з президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом. Також президент України зустрінеться з американським бізнесом, журналістами, громадою.

Одразу з аеропорту Володимир Зеленський поїхав до українських захисників, які проходять в Америці лікування та реабілітацію.

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський вперше особисто зустрінеться з президентом Бразилії.

Крім того, президент України Володимир Зеленський найближчими днями має зустрітись із лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Ймовірно, зустріч відбудеться у Нью-Йорку.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Загалом упродовж доби ворог завдав 17 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських засобів, 1 пункт управління противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 вересня – в нашій новині.

Третя штурмова бригада підняла прапор України над звільненою від ворога Андріївкою.

Селище продовжує перебувати під постійними обстрілами, а росіяни не припиняють спроб штурмів, повідомили в Telegram бригади. "Попри це, здійняти український прапор тут було важливо – це означає, що Андріївка повністю перейшла під контроль ЗСУ", – зазначили військові.

Прапор підняли бійці 2-го механізованого батальйону.

Уряд звільнив всіх заступників міністра оборони, крім першого заступника міністра, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Відповідне рішення ухвалено 18 вересня, повідомив представник Верховної Ради в уряді Тарас Мельничук.

Звільнено:

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України

Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України

Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України

Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України

Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції

Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Подробиці – в новині.

Російські війська 18 вересня обстріляли Авдіївку та околиці Торецька в Донецькій області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

О 07:30 окупаційні війська РФ обстріляли смт Північне, ймовірно, з артилерії. Від розриву ворожого снаряду загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Інший місцевий мешканець під час атаки перебував на вулиці та дістав осколкове поранення грудної клітини.

Об 11:45 російські військові завдали авіаракетного удару по Авдіївці. Від влучання боєприпасу в приватний сектор на подвір’ї домоволодіння загинула жінка.

"Унаслідок обстрілів у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль", - йдеться у повідомленні. Вже розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

В окупованому Донецьку пролунали вибухи біля "адміністративної будівлі" ватажка проросійських бойовиків Дениса Пушиліна.

Про це повідомили кремлівські ЗМІ та місцеві Telegram-канали.

Російське пропагандистське агентство "РИА Новости" заявило, що українські військові запустили три ракети із реактивної системи залпового вогню по центру міста о 14:50.

РосЗМІ поширювали відео, в якому Пушилін заявляє, що постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Німеччина надасть Україні новий пакет безпекової допомоги вартістю 400 млн євро, повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв’ю BILD.

“Поставляємо додаткові боєприпаси: фугасні, мінометні, мінно-ракетні. Бо боєприпаси – це те, що найбільше потрібно Україні для захисту від жорстокої загарбницької війни. Крім того, ми допоможемо захищеними транспортними засобами та системами розмінування. Але ми також дбаємо про зиму, що наближається: ми надішлемо одяг, а також генератори електроенергії та тепла”, - сказав Пісторіус.

Він додав, що до кінця року Німеччина обучить на своїй території вже 10 тис. українських бійців.

Пісторіус також зазначив, що уряд Німеччини так і не вирішив, чи отримає Україна крилаті ракети Taurus.

Крім того, міністр оборони Німеччини уточнив, що його країна не планує долучатись до навчання українських пілотів F-16.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!