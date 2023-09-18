Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду

Уряд звільнив всіх заступників міністра оборони. При цьому першого заступника міністра, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, не звільнили.

Відповідне рішення ухвалено 18 вересня. Про це повідомив представник Верховної Ради в уряді Тарас Мельничук.

Звільнено:

Гаврилова Володимира Валеріановича з посади заступника Міністра оборони України

Замлинського Ростислава Теодозійовича з посади заступника Міністра оборони України

Маляр Ганну Василівну з посади заступника Міністра оборони України

Шарапова Дениса Олександровича з посади заступника Міністра оборони України

Шевченка Андрія Віталійовича з посади заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції

Дейнегу Віталія Олеговича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Ващенка Костянтина Олександровича з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Звільнення відбулося на тлі нещодавньої заміни міністра оборони: замість Олексія Резнікова міністерство очолив Рустем Умєров. Це призначення відбулося на тлі гучних скандалів із закупівлями МО та ймовірними зловживаннями.

Деякі заступники, як Замлинський, Маляр та інші, були призначені ще до повномасштабного вторгнення. Маляр взагалі була заступницею ще до того, як посаду отримав Олексій Резніков.

Деякі, як Шевченко і Дейнега, отримали посади в ході антикорупційних спроб міністерства, після скандалу із закупівлями харчування.