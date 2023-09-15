Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
ГоловнаПолітика

В Україні судитимуть Януковича та Азарова за підписання “Харківських угод” у 2010 році на користь РФ

За угодою, строк перебування чорноморського флоту РФ у Криму продовжили на 25 років.

В Україні судитимуть Януковича та Азарова за підписання “Харківських угод” у 2010 році на користь РФ
Фото: kievvlast.com.ua

В Україні судитимуть колишніх президента Віктора Януковича та очільника уряду Микола Азарова за підписання “Харківських угод” на користь РФ. Правоохронці закінчили досудове розслідування та скеровали до суду обвинувальний акт.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора. 

Януковича та Азарова підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що експрезидент України, в порушення вимог Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України», 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України Угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту російської федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі.

Ексголова Уряду, у свою чергу, в порушення згаданих нормативних актів, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом міністрів України так званих «Харківських угод» на користь РФ.

Зазначається, що колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил ворога і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.

Окупація півострова надала можливість РФ здійснити протягом 2014-2022 років нарощування особового складу та військової техніки збройних сил ЧФ РФ, а також створити нові військові частини та підрозділи. Вони були застосовані державою-агресором для повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України.

У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території держави-агресора, досудове розслідування здійснювалося ДБР за спеціальною процедурою (in absentia).

Нагадаємо, у квітні цього року Конституційний Суд повідомив, що перевірить конституційність “Харківських угод” про перебування Чорноморського флоту РФ у Криму. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies