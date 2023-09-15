В Україні судитимуть Януковича та Азарова за підписання “Харківських угод” у 2010 році на користь РФ

За угодою, строк перебування чорноморського флоту РФ у Криму продовжили на 25 років.

В Україні судитимуть колишніх президента Віктора Януковича та очільника уряду Микола Азарова за підписання “Харківських угод” на користь РФ. Правоохронці закінчили досудове розслідування та скеровали до суду обвинувальний акт.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Януковича та Азарова підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що експрезидент України, в порушення вимог Конституції та Закону України «Про міжнародні договори України», 21 квітня 2010 року у місті Харкові підписав від імені України Угоду, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту російської федерації на території України – АР Крим і м. Севастополі.

Ексголова Уряду, у свою чергу, в порушення згаданих нормативних актів, того ж дня підписав розпорядження про схвалення Кабінетом міністрів України так званих «Харківських угод» на користь РФ.

Зазначається, що колишні керівники держави штучно створили передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, їх переоснащення й модернізації та у подальшому – вторгнення збройних сил ворога і окупації ними АР Крим і м. Севастополя.

Окупація півострова надала можливість РФ здійснити протягом 2014-2022 років нарощування особового складу та військової техніки збройних сил ЧФ РФ, а також створити нові військові частини та підрозділи. Вони були застосовані державою-агресором для повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України.

У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території держави-агресора, досудове розслідування здійснювалося ДБР за спеціальною процедурою (in absentia).

Нагадаємо, у квітні цього року Конституційний Суд повідомив, що перевірить конституційність “Харківських угод” про перебування Чорноморського флоту РФ у Криму.