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Наступного тижня Зеленський зустрінеться з Байденом, - NBC News

Також Зеленський планує відвідати Генасамблею ООН.

Наступного тижня Зеленський зустрінеться з Байденом, - NBC News
Фото: Скріншот з відео

Президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден планують зустрітись наступного тижня.

Про це повідомляє NBC News.

“Незрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку чи в Білому домі”, - йдеться у повідомленні. 

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Також Володимир Зеленський планує відвідати Генасамблею ООН.

Зазначається, що Білий дім відмовився від коментарів.

Востаннє Байден зустрічався з Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський найближчими днями має зустрітись із лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Ймовірно, зустріч відбудеться у Нью-Йорку.

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