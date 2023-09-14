Наступного тижня Зеленський зустрінеться з Байденом, - NBC News

Президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден планують зустрітись наступного тижня.
Про це повідомляє NBC News.
“Незрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку чи в Білому домі”, - йдеться у повідомленні.
Також Володимир Зеленський планує відвідати Генасамблею ООН.
Зазначається, що Білий дім відмовився від коментарів.
Востаннє Байден зустрічався з Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський найближчими днями має зустрітись із лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Ймовірно, зустріч відбудеться у Нью-Йорку.