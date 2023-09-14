Наступного тижня Зеленський зустрінеться з Байденом, - NBC News

Президенти України Володимир Зеленський і США Джо Байден планують зустрітись наступного тижня.

Про це повідомляє NBC News.

“Незрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку чи в Білому домі”, - йдеться у повідомленні.

Також Володимир Зеленський планує відвідати Генасамблею ООН.

Зазначається, що Білий дім відмовився від коментарів.

Востаннє Байден зустрічався з Зеленським у липні під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський найближчими днями має зустрітись із лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Ймовірно, зустріч відбудеться у Нью-Йорку.