Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Помер екснардеп від “Партії регіонів” Ян Табачник
Помер екснардеп від “Партії регіонів” Ян Табачник
У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Залиште «військове ПДФО» на місцях або не час руйнувати
Залиште «військове ПДФО» на місцях або не час руйнувати
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та ОВА, - опитування
78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та ОВА, - опитування
ГоловнаПолітика

Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"

Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Фото: eurosolidarity.org

Народний депутат Петро Порошенко прокоментував удар по судноремонтному заводу в Севастополі, який після початку окупації Криму захопили росіяни. 

Порошенко зазначив, що не може не радувати "ракетний бумеранг" ЗСУ по заводу і що вкрадене не приносить успіху. Про це він написав у Telegram.

"Вкрадене не приносить успіху. А за злочини завжди треба відповідати. Сьогодні Збройні Сили України вразили російські бойові кораблі на території заводу в Севастополі, який ще в лютому-березні 2014 року був вкрадений у мене окупаційною владою рф, перейменований на совковий лад – Севморзавод орджонікідзе і перепрофільований для виробництва російської зброї. Тому не може не радувати ракетний бумеранг Збройних Сил України по заводу і те, що принаймні один корабель не буде запускати по нас балістичні ракети", – написав він.

Севастопольський морський завод, зведений ще в 1783 році, був приватизований у 90-х. У 2010 60% акцій викупив фонд, що управляв активами "Укпромінвесту" Порошенка. Підприємство розташовано на 53 га, має два сухих доки, цехи для ремонту та виготовлення конструкцій. 

Після окупації Криму росіяни зробили з заводу філіал свого судноремонтного заводу та перетворили його на базу ремонту своїх кораблів. 

У ніч на 13 вересня внаслідок ударів ракетами та атаки надводними катерами на заводі пошкоджено два судна. Одне – це великий десантний корабель і він, судячи з супутникових фото, відновленню не підлягає. Друге – підводний човен, носій крилатих раке "Калібр". Дані щодо його стану точно поки невідомі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies