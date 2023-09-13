Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"

Народний депутат Петро Порошенко прокоментував удар по судноремонтному заводу в Севастополі, який після початку окупації Криму захопили росіяни.

Порошенко зазначив, що не може не радувати "ракетний бумеранг" ЗСУ по заводу і що вкрадене не приносить успіху. Про це він написав у Telegram.

"Вкрадене не приносить успіху. А за злочини завжди треба відповідати. Сьогодні Збройні Сили України вразили російські бойові кораблі на території заводу в Севастополі, який ще в лютому-березні 2014 року був вкрадений у мене окупаційною владою рф, перейменований на совковий лад – Севморзавод орджонікідзе і перепрофільований для виробництва російської зброї. Тому не може не радувати ракетний бумеранг Збройних Сил України по заводу і те, що принаймні один корабель не буде запускати по нас балістичні ракети", – написав він.

Севастопольський морський завод, зведений ще в 1783 році, був приватизований у 90-х. У 2010 60% акцій викупив фонд, що управляв активами "Укпромінвесту" Порошенка. Підприємство розташовано на 53 га, має два сухих доки, цехи для ремонту та виготовлення конструкцій.

Після окупації Криму росіяни зробили з заводу філіал свого судноремонтного заводу та перетворили його на базу ремонту своїх кораблів.

У ніч на 13 вересня внаслідок ударів ракетами та атаки надводними катерами на заводі пошкоджено два судна. Одне – це великий десантний корабель і він, судячи з супутникових фото, відновленню не підлягає. Друге – підводний човен, носій крилатих раке "Калібр". Дані щодо його стану точно поки невідомі.