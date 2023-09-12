У Миколаєві до Дня міста 10 військових отримали грошові сертифікати на придбання житла

До Дня міста у Миколаєві 10 родин військовослужбовців отримали грошові сертифікати на придбання квартир. Кошти виділили в рамках програми забезпечення житлом захисників, які служать у Миколаївському гарнізоні і сплачують ПДФО до місцевого бюджету.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як раніше повідомлялось, міська влада Миколаєва розробила програму забезпечення захисників житлом. Її фінансують із тих коштів, які надходять до міського бюджету у вигляді податків на доходи фізичних осіб, сплачених військовими. Цього року на квартири військовослужбовцям виділено 200 млн гривень.

“Кандидатів на отримання житла подають командири бригад, саме вони обирають тих захисників, які проявили себе під час військових дій і яким потрібне це житло. Далі список затверджує керівник гарнізону. Ми оформлюємо всі необхідні документи, і кошти надходять на рахунки військовослужбовців”, - пояснює мер Олександр Сєнкевич.

Мер додав, що наразі цього року 19 військовослужбовців Миколаївського гарнізону вже отримали квартири або грошові компенсації для їх придбання. Програма продовжує працювати.