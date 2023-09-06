Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
​Дайте можливість місцевій владі купувати дрони для ЗСУ!
​Дайте можливість місцевій владі купувати дрони для ЗСУ!
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
ГоловнаСуспільствоВійна

Українці отримали понад мільярд гривень на ремонт пошкодженого житла за програмою єВідновлення, - Федоров

12 тисяч українських родин отримали кошти.

Українці отримали понад мільярд гривень на ремонт пошкодженого житла за програмою єВідновлення, - Федоров
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Aris Messinis

Українці отримали понад мільярд гривень на ремонт пошкодженого житла за програмою єВідновлення

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“У перший місяць повномасштабної війни ми запустили в Дії можливість повідомити про пошкоджене та знищене майно. А вже з травня 2023 року держава почала надавати фінансову допомогу за пошкоджені будинки. За цей час 12 тисяч українських родин отримали кошти. Це — понад мільярд гривень, які можна витратити на будматеріали або ремонті послуги, щоб скоріше повернутися до власного будинку”, - написав Федоров. 

Він зазначив, що загалом отримали понад 41 тисячу заяв. Найбільше — з Харківської, Київської, Миколаївської, Херсонської та Донецької областей. 

Фото: Telegram/Михайло Федоров

Нагадаємо, у середині серпня Денис Шмигаль повідомив, що українці подали через Дію 1 400 заяв на відшкодування зруйнованого житла. Максимальна сума допомоги – 200 000 гривень.

Зазначимо, що в громадах запрацювали комісії, які розглядатимуть питання компенсацій за повністю зруйноване житло через війну. Кабмін для цього виділив усі необхідні кошти, тепер усе залежить від місцевої влади.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies