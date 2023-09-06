Українці отримали понад мільярд гривень на ремонт пошкодженого житла за програмою єВідновлення.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“У перший місяць повномасштабної війни ми запустили в Дії можливість повідомити про пошкоджене та знищене майно. А вже з травня 2023 року держава почала надавати фінансову допомогу за пошкоджені будинки. За цей час 12 тисяч українських родин отримали кошти. Це — понад мільярд гривень, які можна витратити на будматеріали або ремонті послуги, щоб скоріше повернутися до власного будинку”, - написав Федоров.

Він зазначив, що загалом отримали понад 41 тисячу заяв. Найбільше — з Харківської, Київської, Миколаївської, Херсонської та Донецької областей.

Фото: Telegram/Михайло Федоров

Нагадаємо, у середині серпня Денис Шмигаль повідомив, що українці подали через Дію 1 400 заяв на відшкодування зруйнованого житла. Максимальна сума допомоги – 200 000 гривень.

Зазначимо, що в громадах запрацювали комісії, які розглядатимуть питання компенсацій за повністю зруйноване житло через війну. Кабмін для цього виділив усі необхідні кошти, тепер усе залежить від місцевої влади.