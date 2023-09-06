Міністр оборони Великої Британії підтвердив знищення в Україні танку Challenger 2

На війні в Україні знищений перший танк Challenger 2. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

"Я можу підтвердити, що інформація є коректною і, можливо, це перша втрата, наскільки нам відомо. Матеріальні втрати – те, що може траплятися у зоні бойових дій", – сказав Шеппс в ефірі Sky News.

The Defence Secretary confirms to @KayBurley that a Challenger 2 tank has been lost in Ukraine after it was 'hit by Russian artillery'.@grantshapps adds that the UK won't be sending a replacement to Ukraine.https://t.co/xItZsH7tea



📺 Sky 501, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ezJQywtOjG — Sky News (@SkyNews) September 6, 2023

Він розповів, що танк був вражений російською артилерією і згорів. Екіпаж з шести людей міг врятуватися.

Шеппс пообіцяв надати Україні новий танк на заміну втраченому.

Нагадаємо, у січні цього року уряд Великої Британії вирішив передати Україні 14 основних бойових танків Challenger 2. У травні Міноборони країни підтвердило прибуття до України всіх обіцяних танків Challenger 2.