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Міністр оборони Великої Британії підтвердив знищення в Україні танку Challenger 2

Російська артилерія вразила танк і він згорів.

Міністр оборони Великої Британії підтвердив знищення в Україні танку Challenger 2
Танк Challenger 2
Фото: Twitter/Ministry of Defence

На війні в Україні знищений перший танк Challenger 2. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс.

"Я можу підтвердити, що інформація є коректною і, можливо, це перша втрата, наскільки нам відомо. Матеріальні втрати – те, що може траплятися у зоні бойових дій", – сказав Шеппс в ефірі Sky News.

Він розповів, що танк був вражений російською артилерією і згорів. Екіпаж з шести людей міг врятуватися.

Шеппс пообіцяв надати Україні новий танк на заміну втраченому.

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Нагадаємо, у січні цього року уряд Великої Британії вирішив передати Україні 14 основних бойових танків Challenger 2. У травні Міноборони країни підтвердило прибуття до України всіх обіцяних танків Challenger 2.

 

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